شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يهنئ رجال الشرطة بعيدهم: سطروا بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الوطن والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وكل رجال الشرطة الشرفاء بمناسبة الذكرى ال 73 لعيد الشرطة المصرية المجيد.

وقال نقيب الإعلاميين:" يأتي الخامسُ والعشرونَ من ينايرِ كلَّ عامٍ ليعيدَ إلى الأذهانِ ذكرى وطنيةً خالدةً، تستحضرُ فيها النفوسُ ملحمةً عظيمةً سطرتها الشرطةُ المصريةُ بدماءِ أبنائها الأوفياءِ، حين واجهوا المحتلَّ الغاشمَ في عامِ ١٩٥٢ بمعركةِ الإسماعيليةِ،إذ اثبت رجالُ الشرطةِ فيها أن الوطنَ هو الإرثُ الأغلى، و الدفاع عنه واجبٌ وطنى رغم كل التحديات والمحن".

وأضاف نقيب الإعلاميين أن تضحياتُ رجالِ الشرطةِ جسّدتْ شجاعتهمْ وإيمانَهم العميقَ برسالتِهم الوطنية في الحفاظ علي كرامةَ مصرَ وأمنَها ولنْ تكونَ يومًا محلَّ مساومةٍ أو تهاونٍ.

وأكد أن ما تبذلة الشرطة المصرية من جهد وتضحيات لأمن واستقرار الوطن جعلنا نخطوا خطوات واثبة وواثقة

تجاة بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بهاوننشدها جميعا كمصريين.



وأشار سعدة إلى أن نقابة الإعلاميين تقوم بدور بارز في التصدي لمواجهه الشائعات والأفكار الهدامة من خلال مركز مكافحة الشائعات والسوشيال ميديا الذي دشنته النقابة مؤخرا لمواجهه مثل هذة الأفكار المتطرفة والتي تستهدف النيل من أمن واستقرار الوطن.

وفي نهاية تهنئتة دعا نقيب الإعلاميين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها ورئيسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويجعلة ذخرًا لمصرِنا الحبيبةِ، وأن يسددَ خطاه على طريقِ الخير.