شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء البيطريين يستقبل وفد التنسيقية لمناقشة أوجه التعاون المتبادلة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على التواصل النقابي مع نقابات مصر، استقبل اليوم الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، وأعضاء مجلس النقابة، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لعرض أهم المشكلات التي تواجه النقابة ودراسة أوجه التعاون المتبادلة بين الطرفين.

ورحب نقيب البيطريين بوفد التنسيقية خلال استقباله بمقر النقابة، مشيدا بدور التنسيقية السياسي وتواجدها الدائم بالشارع السياسي المصري، وتم استعراض لأهم الأنشطة والخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها، بالاضافة إلى أهم المشاكل والتحديات التي تواجهها النقابة خلال الأيام الماضية في مواجهة.

وبدوره، أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ترحيب التنسيقية بالتعاون المتبادل، والمشاركة في وضع حلول قابلة للتنفيذ لأهم المحاور النقابية التي تم مناقشتها.

ضم وفد التنسيقية كلا من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وأحمد حشيش وأحمد صبري، وأحمد عبد العزيز، ومحمد شوقي، ومحمد عبد الله، ونيفين إسكندر، وهدير زيدان، أعضاء التنسيقية.

وحضر وفد البيطريين، كلا من د.كريم زكي أمين زكي أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، و د.محمود حمدي وكيل نقابة الأطباء البيطريين، ويوسف العبد عضو مجلس النقابة.