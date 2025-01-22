شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: كلمة الرئيس السيسي أكدت أن الشرطة المصرية ستظل درع الوطن الحصين والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب عمرو فهمى عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالات عيد الشرطة المصرية الـ 73، والتى كشفت عن حجم التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة المصرية، وكيف استطاع مؤسسات الدولة أن تسير فى الطريق الصحيح رغمًا عنها، وذلك بوعى المصريين وتلاحمهم والوحدة الوطنية التى يمتاز بها الشعب المصرى ومؤسساته.

وأكد فهمى فى بيان له اليوم، أن كلمة الرئيس السيسى جاءت موجهة للعالم وليس المصريين وحدهم، والتى أكد فيها أن مصر تنبذ العنف ولن تسمح بأية محاولات لنشر الفتنة أو الشائعات، ومن ثم ستظل فى مأمن من الاضطرابات التى تشهدها المنطقة والعالم بفضل جيشها وشرطتها وأبنائها المخلصين الذين يبذلون الغالى والنفيس حفاظًا على الأمن القومى للوطن.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الشرطة المصرية ستظل درع الوطن الحصين، قادرة عبر التاريخ فى حفظ الأمن والاستقرار ومقدرات الوطن، ونشر الأمن فى ربوع الجمهورية، مثمنًا حرص القيادة السياسية مشاركة أبناء الشهداء وأسرهم فى مثل هذه المناسبات القومية السعيدة، تقديرًا لأرواح وجهود جنودها البواسل فى الحفاظ على مؤسسات الدولة.

وأشار الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن إلى ضرورة الاهتمام برسائل الرئيس ووضعها محل اعتبار، والتى حملت معانٍ مهمة على رأسها ضرورة تضافر الجهود والتحلى بالوعى وعدم الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب المضللة التى تستهدف هدم مؤسسات الدولة والقضاء على الهوية الوطنية.