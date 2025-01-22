شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد مؤتمر التنمية المستدامة بالأقصر غدا لتكثيف المشروعات التنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى انعقاد مؤتمر التنمية المستدامة في مدينة الأقصر فى نسخته الخامسة خلال الفترة من 23 يناير الى 26يناير 2025 بمدينة الأقصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ويعد المؤتمر الحدث الأكبر مصريا واقليميا، تحت عنوان "ما وراء الامتثال.. قيادة التأثير من خلال الابتكار البيئي والاجتماعى والحوكمة".



وأكد محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمؤتمر الاورمان للتنمية المستدامة، جاء تاكيدًا علي الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، مشيرًا أن رؤية الرئيس السيسي لتطوير وتنمية أداء المؤسسات الأهلية أثمرت عن توجه هذه المؤسسات وبشكل أكبر إلى العمل التنموي المستدام، وأنه وفي نطاق عمل الأورمان؛ حرصت الجمعية على الاستجابة السريعة لدعوات الرئيس بأهمية الشراكة مع جميع أجهزة الدولة في الاهتمام بصحة المواطن والارتقاء بالمستوى الصحي والاجتماعي للمصريين.

مثمنًا، الدور الرائد للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجهوده المخلصة في دعم المجتمع المدني وتعزيز إمكانياته لخدمة المجتمع، مؤكدًا أن دعمه لمسيرة العمل الأهلي في مصر وتوجيهه الدائم لجميع الأجهزة بتذليل الصعاب أمام عمل المؤسسات الأهلية لصالح خدمة المواطنين غير القادرين وتحفيز وتشجيع هذه المؤسسات على العمل التكاملي، جنبا الى جنب مع كل أجهزة الدولة لرعاية الأسر الأولى بالرعاية وتقديم المساعدات لهم؛ مكن الجمعية من تقديم وتكثيف الخدمات الطبية والمشروعات التنموية لأكبر عدد ممكن من غير القادرين خلال السنوات الماضية .



وأضاف محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان ان المؤتمر سيناقش محاور اساسية بدات من الامتثال الى الابتكار واهمية الابتكار البيئى والإجتماعى والحوكمى ESG، وأهمية الاعتبارات البيئية والإجتماعية والحوكمة المتزايدة لمحرك التغييير وخلق القيمة من خلال الاعتبارات البيئية والإجتماعية والحوكمة، فضلًا عن مناقشة استراتيجيات قيادة الابتكار افبيئي والإجتمعاى والحوكمة من خلال دمج المعاييير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) فى استراتيجيات الأعمال السياسية، والاستفادة من التكنولوجيا وتحليلات البيانات، والشراكة مع أصحاب المصلحة، والتحديات والاعتبارات وتنفيذ نماذج الاقتصاد االدائرى وأخيرا رؤى ESG لقادة الغد.

يذكر أن جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى ، نظمت المؤتمر الأول للتنمية المستدامة، في 2020 في محافظة الأقصر، بحضور عدد من الوزراء، وخبراء عالميين، وهيئات ومنظمات وجهات اقتصادية وبنكية محلية، عربية، إقليمية ودولية.



