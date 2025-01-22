شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: رسائل الرئيس باحتفالية عيد الشرطة كاشفة لخطورة الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب الحرية المصرى، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، مؤكدا أن الشرطة المصرية ضحت كثيرا من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب واستعادة الدولة المصرية من جماعة الشر.

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس كانت رسائلها واضحة للشعب المصرى، وكشفت عن محاولات الشر التى يحاول البعض أن يدخلنا فيها من أجل زعزعة الأمن، ولذلك أكد الرئيس السيسى أنه طالما لدينا أبطال تحمى وتحافظ سيكون هناك استقرار وامان بقوة ابطالنا ودعم شعبنا لهم.

وتابع عضو مجلس النواب، أن المصريين يجب أن يستمعوا لكلام الرئيس جيدا، فيجب أن نحافظ على بلدنا خاصة وأن البداية لهدم اى دولة هى شعبها وصنع الفتنة والوقيعة بينهم، ولكن الشعب المصرى يضحى بروحه من أجل بلده وهذا ما قامت به رجال الدولة الأبطال من الجيش والشرطة.

وأوضح مهنى، أنه على الشعب المصرى أن يعى جيدا خطورة الشائعات ومحاولات قوى الشر تصدير صورة سيئة عن مصر، كما حدث فى الأزمة الفلسطينية، على الرغم من وقوف مصر فى الأزمة إلى أن تم حلها، وإدخال جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية للأخوة فى فلسطين، وقتل طموح المشككين فى مصر ودورها الكبير فى دعم الأشقاء فى غزة.