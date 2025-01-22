شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر : كلمة الرئيس السيسي تأكيد على قوة مصر ووحدتها فى مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

ثمنت الدكتورة شريهان القشاوي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون المرأة، الكلمة الهامة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 73، التي عكست رؤية وطنية شاملة وواقعية في مواجهة التحديات الراهنة، حيث أكدت على أهمية دور الشرطة في الحفاظ على أمن واستقرار مصر، والجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر والتهديدات.

وقالت القشاوي، في بيان لها اليوم، الأربعاء، إن تصريح الرئيس بشأن تطرف الأعداء والمخططات الخبيثة التي تستهدف نشر الفتنة بين أبناء الشعب المصري جاء ليؤكد وحدة المصريين وثباتهم أمام أي محاولات لزعزعة استقرار الوطن، كما لفتت إلى تحذير الرئيس من الشائعات المغرضة التي قد تؤثر على عجلة التنمية في البلاد، مشيرة إلى أن الوعي الجماعي واليقظة التي تظهرها القوات المسلحة والشرطة تعد حائط صد قويًا ضد هذه المحاولات.

وأضافت أن كلمة الرئيس تمثل دعوة للتكاتف الوطني والعمل المشترك بين جميع فئات المجتمع لتجاوز التحديات وتحقيق التنمية الشاملة، وتطرقت إلى رسالته القوية بأن مصر تسير في الطريق الصحيح رغم الظروف الصعبة، وأن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تبذلها الحكومة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى.

وأكدت القشاوي أن الكلمة التي ألقاها الرئيس في هذا التوقيت الحساس تعزز من ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة، وتبعث برسالة طمأنة قوية بأن مصر قادرة على تجاوز جميع الأزمات، وماضية نحو مستقبل أكثر إشراقًا، مشددة على ضرورة دعم وتقدير دور رجال الشرطة الذين يتواجدون في الصفوف الأمامية لضمان أمن البلاد واستقرارها.

وأعربت القشاوي عن فخرها بإنجازات الشرطة المصرية ودورها الريادي في مواجهة التحديات، معربة عن دعمها الكامل للدولة المصرية وقيادتها في مواجهة كل ما يهدد استقرار الوطن.