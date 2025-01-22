شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية البريطانية تلاحق سفينة تجسس روسية في بحر المانش والان نبدء بالتفاصيل

ملاحقة سفن التجسس الروسية

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي الأربعاء في البرلمان أن البحرية الملكية تلاحق تحركات "سفينة تجسس روسية" عبرت المياه البريطانية في بحر المانش، موجها تحذيرا إلى روسيا بالقول "نعرف ما تفعلون".وأوضح الوزير أن "سفينة يانتار هي حاليا في بحر الشمال بعدما عبرت المياه البريطانية" مؤكدا "إنها سفينة تجسس روسية تستخدم لجمع معلومات ومسح البنى التحتية الأساسية للمملكة المتحدة في قاع البحر".وتابع: "أريد أيضا أن يسمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه الرسالة: نراكم، نعرف ما تفعلون، ولن نتردد في القيام بتحرك قوي لحماية هذه البلاد".ودخلت السفينة المياه البريطانية الإثنين على مسافة حوالى 72 كيلومترا من السواحل، ما حمل البحرية البريطانية على نشر سفينتين لمراقبتها، بحسب هيلي.وقال الوزير: "تم رصدها وهي تبحر فوق منشأة بريطانية حرجة في قاع البحر"، وأضاف أن السفينة هي حاليا في بحر الشمال "بعد عبورها المياه البريطانية".ولفت هيلي إلى أنها ثاني مرة يتم رصد هذه السفينة في الفترة الأخيرة في المياه البريطانية، مشيرا إلى أن المرة الأولى كانت في نوفمبر.ووقعت عدة حوادث مماثلة خلال الأشهر الماضية حيث قامت سفن حربية بريطانية بملاحقة سفن روسية.ففي وقت سابق هذا الشهر، كشفت البحرية الملكية أن الفرقاطة سومرسيت لاحقت مجموعة بحرية روسية أبحرت من بحر الشمال إلى بحر المانش، ولو أنها بقيت ضمن المياه الدولية.وفي سبتمبر قضت سفن حربية بريطانية شهرا "تلاحق عن كثب" أربع سفن روسية في المياه البريطانية، فيما جهدت طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي لاعتراض طائرتين روسيتين كانتا تحلقان قرب المملكة المتحدة، على ما أفادت البحرية في بيان صحافي.