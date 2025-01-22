شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي ألقت الضوء على التضحيات العظيمة لرجال الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، وضعت العديد من المعايير والثوابت لدى القيادة السياسية والدولة المصرية مفادها أن مصر لم ولن تنسى شهداءها الأبرار، لم ولن تنسى من ضحى بحياته من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدرات هذا الوطن.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاحتفالية ألقت الضوء على التضحيات العظيمة التى بذلها رجال الشرطة العظماء فى سبيل الحفاظ على مقدرات الوطن، وفى نفس الوقت رسالة مفادها ضرورة الحفاظ على مقدرات الوطن، خاصة فى ظل التحديات الإقليمية والدولية والداخلية التى نواجهها، وهو ما يؤكد أن الجميع عليه دور فى استكمال مسيرة التضحيات ولكن من خلال الحفاظ على مقدرات هذا الوطن وعدم الانسياق خلف شائعات وأكاذيب يُراد بها النيل من مؤسسات الدولة المصرية.

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن الدولة المصرية تُكن كل شكر وتقدير لجهود الشرطة المصرية وتضحيات رجالها وما قدموه من عطاء بالغ للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وحمايته، مشيدا بإلقاء الضوء من قبل القيادة السياسية على أن الأمن والاستقرار هما الأساس لأى تنمية اقتصادية واجتماعية.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن دور رجال الشرطة لا يقتصر على مواجهة الجريمة، بل يمتد ليشمل حماية الوطن من أى تهديدات داخلية أو خارجية، وأن الجميع يقع عليه واجب وطنى متمثل فى حب الوطن والحفاظ على مقدراته.