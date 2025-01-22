شكرا لقرائتكم خبر عن طارق نصير مهنئا الرئيس السيسي بعيد الشرطة الـ73: رسموا بدمائهم لوحة خالدة والان مع تفاصيل الخبر

هنأ النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ ونائب رئيس البرلمان العربى الرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وكل رجال الشرطة الشرفاء بمناسبة الذكرى الـ73 لعيد الشرطة المصرية المجيد.



وقال نصير، إن احتفال المصريين بعيد الشرطة يعود بنا إلى ذاكرة الوطن الثرية والقيم التى ضحى أبطالنا من أجلها بأرواحهم الغالية ومن أسمى تلك القيم والمعانى قيمة الكبرياء الوطنى فنتذكر معًا شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهـم مـن أجل رفع راية مصـر عاليًا حيث رسمت معركة الإسماعيلية عام 1952 لوحة خالدة تلاحمت فيها بطولات "الشرطة والشعب" أثناء تصديهم للعدوان لتشهد للعالم أجمع بأن المصريين يد واحدة أمام العدوان الغاشم.



وأشاد اللواء طارق نصير بحديث الرئيس السيسى اليوم فى الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة والمشهد المشرف لقوات الشرطة المصرية وهو ما يعكس حقيقة الواقع المصرى وان رجالها سيظلوا على العهد مترابطين محافظين على مقدرات هذا الوطن، مهما كانت الظروف والمخاطر والمؤامرات ضدنا.



وثمن اللواء طارق نصير ما تضمنته كلمة الرئيس السيسى من رسائل غاية فى الأهمية وفى مقدمتها أن مصر ستظل بعيدة عن أى تهديدات طالما نحن متكاتفين ونسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر إشراقًا لمصرنا العزيزة.



وحذر نصير من خطورة الشائعات المغرضة التى يتم بثها بشكل مستمر والهدف منها تعطيل عجلة التنمية المنتشرة فى كل ربوع مصر.

وأكد أن مصر ستظل قوية وعلى قلب رجل واحد فى مواجهة التحديات التى تحاك لها وان إرادة الشعب المصري

وقيادته الحكيمة ستظل درعًا حصينًا فى وجه كل من يسعى لزعزعة أمن واستقرار هذا الوطن.



ودعا اللواء طارق نصير الشعب المصرى إلى الاصطفاف خلف قيادتنا الحكيمة لمواجهة التحديات الراهنة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.