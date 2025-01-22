شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الرشيدى: سيظل رجال الشرطة المصرية درعًا يحمى الحاضر والمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب محمد الرشيدى عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى ألقاها خلال احتفالات عيد الشرطة، والتى تعكس احترام وتقدير الدولة المصرية لتضحيات الشهداء وجنود مصر البواسل الذى قدموا أرواحهم فى سبيل الأمان والسلام وفداء الوطن، مشيرا إلى أن التضحيات والجهود التى يقدمها رجال الشرطة المصرية على مدار التاريخ؛ لحماية استقرار الوطن ومقدّراته تستحق كامل الاحترام والتقدير، كونها جزء من حماية أمن مصر القومى ودعم مسيرة التنمية والازدهار نحو الجمهورية الجديدة.

ووجه الرشيدى التهنئة والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وقيادات وضباط وجنود وصف الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة المصرية، مشيرا إلى أن الشرطة المصرية تؤدى دورا وطنيا عظيما حيث حافظت على استقرار الوطن وباتت صمام أمان الجبهة الداخلية بمحاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن يوم 25 يناير سيظل يوما مميزا فى تاريخ مصر، حيث الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، التى تجسد ببطولات عيون مصر الساهرة وسياجها الأمنى فى موقعة الإسماعيلية عام 1952 كخير مثال على التضحية والفداء من أجل الوطن، حينما واجهت المحتل الغاشم فى معركة العزة والكرامة.

وأشار النائب محمد الرشيدى إلى أن أبطال الشرطة المصرية سطروا ملحمة وطنية عظيمة، فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952، حيث قام القائد البريطانى بمنطقة القناة باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارًا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة، وعند رفض قوات الشرطة الاستسلام، حاصر أكثر من 7 آلاف جندى بريطانى مبنى محافظة الإسماعيلية والثكنات والذى كان يدافع عنهما 850 جنديًا فقط، دافعوا ببسالة عن أرضها بقيادة الضابط مصطفى رفعت حتى سقط منهم خمسون شهيدًا والعديد من الجرحى الذين رفض العدو إسعافهم، بجانب دورهم أيضا فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية ومحاولات النيل من أمن مصر القومى وشعبها، فكانت الشرطة هى درع يحمى حاضر ومستقبل هذا الوطن وأبنائه.