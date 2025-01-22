شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوعى: كلمة الرئيس السيسى بعيد الشرطة تؤكد اتزان مصر الدولى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التواجد كل عام في احتفالية عيد الشرطة رسالة مهمة لتعزيز الأمن الداخلي ومساندة جهاز مهم كالشرطة يقوم على حماية المواطنين، فقد حملت كلمته إشارات مضيئة تحسب لمساحة الأمن الداخلي وأهمية تأمين المواطنين ورعاية حقهم للعيش في بيئة آمنة كاملة، معتبرا أن الإشارة للشهداء هو أمر في غاية النبل خاصة وأن الرئيس يضع اهتماما كاملا لهم ما يثلج صدر المصريين وأن الدولة تحرص على الاهتمام بأبناء الشهداء.

وأشار الدكتور باسل عادل في تصريح لـ"الخليج 365 " إلى أن عيد الشرطة مهم لكل المصريين ومصر في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات غير آمنة يجعل هناك أهمية للحفاظ على الأمن القومي وتقدير تضحياته، مشددا على أن مصر منذ بداية الأزمة الفلسطينية موقفها واضح وحاسم لتعزيز السلم والأمن الدولي من خلال عدم التنازل عن اللاءات الثلاثة التي أطلقها الرئيس "لا للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.. لا للعقاب الجماعي واستهداف المدنيين".

ونوه "عادل" بأن كلمة الرئيس السيسي بالتأكيد على أن مصر تسعى بكل طاقاتها وجهودها المخلصة، إلى نبذ العنف والسعى نحو السلام. ويعتبر اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، شاهدا حيا على هذه الجهود الدءوبة، وأنه سيتم الدفع بمنتهى القوة، فى تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل، هي استكمال لتلك الجهود التي لم تنقطع، لاسيما اهتمام مصر بإدخال هذا الكم الكبير من المساعدات الإنسانية في أول يوم من سريان الاتفاق، مشيرا إلى أن حديث الرئيس يرتكز على اتزان مصر وثابتها الدولي حيث تحتل مساحة كبيرة من الثقة من كل الأطراف المعنية بتلك الأزمة فلا يمكن أن يتم اتفاق بغزة دون أن تكون مصر ضامن لهذا الاتفاق، إضافة إلى أن الإعمار في غزة سيصعب إتمامه بدون مصر فهي الدولة الوحيدة المنبسطة مع العالم كله.

ووجه رئيس حزب الوعي، التحية والتقدير لكل رجال الشرطة والذين سيظلون حصن الأمن في مصر وحمايته.