شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هشام سويلم: كلمة الرئيس السيسى خلال عيد الشرطة أبرزت بطولات رجال الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

وجه النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، و اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع قيادات وأفراد الشرطة المصرية من ضباط وجنود، بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، مشيرا إلى أن يوم 25 يناير يعيد للأذهان واحدة من أروع صفحات النضال الوطني المصري، وهو يوم الشرطة المصرية، كما أنه يتزامن مع يوم ثورة 25 يناير التي نادت بالمبادئ الإنسانية.

وثمن النائب هشام سويلم، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، مؤكدا أنها أبرزت بطولات رجال الشرطة وتضحياتهم من أجل استقرار الأمن الجبهة الداخلية.

وقال سويلم، إن كلمة الرئيس السيسى أكدت أن الدولة المصرية بحضارتها لا تنسي من ضحوا بأنفسهم من أجلها وذلك حينما :"نقدم تحية رفيعة، لشهداء الشرطة المصرية، الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن، وبرهنوا بدمائهم الزكية، على شجاعتهم وإقدامهم فى مواجهة الأعداء والإرهابيين، أعداء الوطن والدين .. وهذا النموذج المشرف من الأبطال، يبث فى نفوسنا على الدوام، شعور الفخر والاعتزاز .. وعلى أساسه، تقف الدولة المصرية، بكل مؤسساتها بجانب أسر أبطالنا.. وإننى أعتبر أبناء هؤلاء الأبطال وأسرهم، جزءا من عائلتى الكبيرة .. متمسكا بالعهد الذى قطعناه معا، بتقديم كل الدعم والرعاية لهم، فى مختلف مناحى الحياة، لتعويض جزء مما كان يقدمه الأبطال الشهداء نحوهم، وهنا اسمحوا لي أن أقول لكم أنه مهما قمنا به لن نعوض الشهيد أبد ونحاول الوقوف بجانب أسرهم في هذا التوقيت الصعب، كما نحاول أن نبني منهج حياة.. لن ننسي شهدائنا وأسرهم أبدا.



وأوضح النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ، أن عيد الشرطة هو يعد تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون قتيلًا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي، مؤكدا أن الشرطة المصرية تضحي بالغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن وحفظ الجبهة الداخلية للدولة المصرية.