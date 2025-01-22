شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية الشعب الجمهورى مهنئا بعيد الشرطة: رجال ضحوا بأرواحهم لحفظ الأمن والان مع تفاصيل الخبر

تقدم اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع قيادات وضباط وأفراد الشرطة المصرية، بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، موضحا أن الشرطة المصرية ضحوا بأرواحهم فداء للوطن فقد قاموا بالتعاون مع القوات المسلحة بتطهير سيناء من الإرهاب، إضافة لدورهم في حفظ الأمن والأمان في المجتمع المصري ومنع الجريمة بشتى صورها.

وأشاد أبو هميلة، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة والتي أكدت على تضحيات وبطولات رجال الشرطة البواسل الذين يقدمون أرواحهم فداء ودفاعا عن وطننا الحبيب مصر وحفاظا على استقراره وأمن المواطنين، مؤكدا على قوة مصر بقيادتها وشعبها وأجهزتها الأمنية وقدرتها على حماية أمنها القومي في مواجهة أي تحديات، موضحا أن الاحتفال بعيد الشرطة يؤكد قوة وتماسك الشعب المصري والدولة المصرية في مواجهة أي تحديات تحاول إسقاط الدولة.

أكد أبو هميلة أن الشرطة بجانب حفظ الأمن والاستقرار تقوم بدور مهم جدا في تقديم الخدمات المدنية للمواطنين منها الوثائق كقيد الميلاد والوفاة والقيد العائلي وجواز السفر وبطاقات الرقم القومي وخدمات المرور وغيرها بأحدث التكنولوجيا المتطورة في دقائق معدودة لتيسير الخدمات على المواطنين، هذا بالإضافة لدورهم الاجتماعي في تقديم الخدمات المجتمعية من خلال شركة أمان والمبادرات التي يطلقونها كمبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية للمواطنين في الشوادر طوال العام في جميع المحافظات لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، إضافة لدورهم الكبير في إنهاء الخصومات الثأرية من خلال المصالحات العرفية.

أوضح أبو هميلة، أن رجال الشرطة المصرية بواسل على مر التاريخ فلنا الفخر والاعتزاز حينما نتذكر ما قاموا به حينما وقفوا في 25 يناير عام 1952 بأسلحتهم العتيقة في مواجهة جيش بريطانيا العظمى في هذا التوقيت بأسلحته وعتاده ولم يستسلموا حتى سقط أغلبهم شهداء الوطن والعزة والكرامة والفخر، موضحا أن تضحياتهم مستمرة على مر التاريخ فقد سطروا ملاحم بطولية في مكافحة الإرهاب وأعوانه حاملين رؤوسهم على أكفهم فسقط منهم الشهداء والمصابين فداء للوطن الغالي مصر وشعبها.

تابع أبو هميلة، أن جهاز الشرطة يعمل على حفظ الأمن والأمان ويساهم مع سائر مؤسسات الدولة في النهضة التنموية الشاملة في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية قد نجحت في الإعلاء بقيم حقوق الإنسان وذلك بتطوير السجون المصرية وتحويلها لمراكز نموذجية للإصلاح والتأهيل يتم فيها تقييم النزلاء سلوكيا ومهنيا ومعاملته أفضل معاملة، يتوافر بالسجون المكتبات العامة والملاعب والصالات الرياضية ويسمح للنزلاء بتكملة دراستهم حتى الدكتوراه، حتى أصبحت السجون محل إشادة على المستوى المحلي والإقليمي والدولى.

ولفت أبو هميلة، إلى أن الشعب المصري يجل ويقدر تضحيات أبطال الشرطة المصرية قديما وحديثا لتأمين الجبهة الداخلية، موضحا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم في حديثه الشريف قائلا: "عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله"، وأن الشرطة المصرية هي العين التي باتت تحرس الوطن في سبيل الله فهذه جائزتهم في الأخرة، مقدما التهنئة لكل أبطال ورجال الشرطة المصرية داعيا الله لشهدائهم الأبرار أن يسكنهم فسيح جناته.