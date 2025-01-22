شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار يهنئ الرئيس السيسي ورجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة الـ73 والان مع تفاصيل الخبر

تقدم حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بأسمى آيات التهانى والتبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإلى كافة قيادات ورجال الشرطة الباسلة، بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة.

وأشاد الحزب بالكلمة القوية والمباشرة التى وجهها الرئيس خلال احتفالية أكاديمية الشرطة، والتى تضمنت رسائل وطنية عظيمة عكست حجم التحديات التى تواجه مصر وحنكة القيادة السياسية فى مواجهتها. وأكد الحزب فى بيانه الصحفى الصادر اليوم الأربعاء أن خطاب الرئيس والمشهد المشرف لقوات الشرطة المصرية يعكسان صورة حقيقية للواقع المصرى، ويبرهنان على أن الشعب المصرى ومقدرات وطنه محصنة ضد أى تهديدات أو مؤامرات مهما كانت الظروف.

وأعرب الحزب عن تقديره الكبير لإصرار الرئيس على تكريم شهداء الوطن من رجال الشرطة والجيش والمدنيين، الذين قدموا أرواحهم فداءً لأمن واستقرار مصر عبر تاريخها المجيد. وشدد الحزب على أن هذا النهج يعزز من قيمة العرفان ويغرسه فى نفوس الأجيال المقبلة.

وأكد الحزب على أن رسائل الرئيس كانت واضحة، حيث أشار إلى أن مصر تظل بعيدة عن أى تهديدات أو محاولات لزعزعة استقرارها، وأنها تسير بثبات على طريق البناء والتنمية، ملتزمة بالقيم والمبادئ الوطنية. كما نوه الحزب إلى أن الحاقدين وأصحاب المؤامرات لن يستطيعوا إعاقة المسار الوطنى لمصر.

كما أشاد حزب المصريين الأحرار بجهود القيادة السياسية فى بناء مرحلة جديدة من الاصطفاف الوطنى، وتهيئة الشباب ليكونوا جزءًا من هذا الانتصار، عبر توجيههم للاصطفاف ومتابعة الأعمال الاستراتيجية للقيادة فى الدفاع عن البلاد.

وفى هذا السياق، شدد الحزب على ضرورة التكاتف لمواجهة الشائعات المغرضة التى تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن. وأكد الحزب أن شباب الحزب سيظل فى حالة استعداد دائم للتصدى لهذه الحملات عبر غرفة عمليات متخصصة لرصد الشائعات ودحض الأكاذيب. كما دعا الحزب كافة الجهات التنفيذية إلى تكثيف جهودها فى مواجهة الشائعات من خلال آليات التواصل المستمر مع المواطنين، وحث القوى السياسية والمجتمع المدنى على تكثيف الجهود لتشكيل حائط صد شعبى ضد محاولات بث الفتنة.

وفى ختام البيان، أكد حزب المصريين الأحرار أن مصر ستظل قوية، وموحدة، لا تهزها المؤامرات أو الشائعات، وأن إرادة الشعب المصرى وقيادته السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية ستظل درعًا حصينًا ضد أى تهديدات تستهدف زعزعة استقرار هذا الوطن العظيم.