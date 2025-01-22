شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يهنئ وزير الداخلية بمناسبة الذكرى الـ73 لعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية وهيئة الشرطة من ضباط وجنود، بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة.

وتقدم رئيس المجلس الأعلى للإعلام بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات لرجال الشرطة، مؤكدًا أن عيد الشرطة سيظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء واجبهم تجاه وطنهم وصون مقدراته.

ودعا رئيس المجلس الله بدوام التوفيق والسداد لرجال الشرطة، وأن يُعيد هذه المناسبة على شعب مصر بالأمن والاستقرار.