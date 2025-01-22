شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن يهنئ وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

توجه حزب حماة الوطن بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى 73 لعيد الشرطة المصرية 25 يناير، هذا اليوم الذى سيظل شاهدا على بطولات وتضحيات رجال الداخلية الأبرار على مر التاريخ.

وأكد الحزب، أن رجال الشرطة البواسل جسدوا بكل إخلاص أروع معاني التضحيات في معركة الإسماعيلية، عند مواجهة المحتل الغاشم عام 1952، وقدموا العديد من شهداء الواجب الوطني.

وأشار حماة الوطن، إلى أن تضحيات الشرطة المدنية لا زالت شاهدة على رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، في تأمين الجبهة الداخلية للبلاد، بعدما خاضوا معارك يشهد لها الجميع في مواجهة الإرهاب، فضلا عن دورهم المجتمعي في خدمة أبناء مصر.

وفي يوم الخامس والعشرين من يناير نحتفل كذلك بالذكرى 14 لثورة يناير المجيدة، والتي صححت مسارها بعد ذلك ثورة 30 يونيو ، لتنطلق مصر في مرحلة حديثة لبناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجدد حزب حماة الوطن في هذه المناسبة، وقوفه إلى جانب القيادة السياسية لاستكمال عمليات البناء التي تشهدها كل ربوع مصر في كافة القطاعات، من أجل مستقبل أفضل لأبناء الشعب المصري.