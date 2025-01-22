شكرا لقرائتكم خبر عن رضا فرحات: عيد الشرطة محطة مضيئة تجسد بطولات وتضحيات رجال الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

وجه اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع قيادات وأفراد الشرطة المصرية من ضباط وجنود، بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة مشيرا إلى أن هذا اليوم يخلد ذكرى بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية يوم 25 يناير 1952، التى جسدت معانى التضحية والبسالة فى الدفاع عن الوطن.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن هذا الحدث التاريخى يمثل محطة مضيئة فى سجل الوطنية المصرية، حيث رفض أبطال الشرطة الاستسلام وقاوموا الاستعمار بشجاعة، مقدمين نموذجا مشرفا للعزة والكرامة الوطنية وأصبحت تضحياتهم البطولية مصدر فخر للأجيال المتعاقبة، نستلهم منها معانى الوفاء والإخلاص لتراب هذا الوطن الغالى لافتا إلى أن عيد الشرطة لا يعد مجرد ذكرى لتكريم الأبطال، بل هو رمز لتقدير الشعب المصرى للتضحيات العظيمة التى يقدمها رجال الشرطة فى سبيل حماية أمن البلاد واستقرارها بالتعاون مع القوات المسلحة، لمواجهة كافة التحديات المختلفة، بما فى ذلك التصدى للإرهاب وحفظ أمن الجبهة الداخلية.

وأوضح الدكتور رضا فرحات، أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى احتفالات عيد الشرطة فى أكاديمية الشرطة يعكس التقدير الكبير الذى توليه القيادة السياسية للدور الوطنى لرجال الشرطة، الذين يواصلون بذل التضحيات للحفاظ على أمن واستقرار الوطن و تكريم الرئيس لقيادات الشرطة وأفرادها هى رسالة واضحة على اعتراف الدولة بحجم التحديات التى تواجهها وزارة الداخلية وتقديرها لما يقدمه أبطال الشرطة من تضحيات غالية فى سبيل حماية الوطن.

ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الاحتفال بعيد الشرطة أيضا يحمل رسالة للعالم عن قوة وتماسك الدولة المصرية فى مواجهة التحديات و التصدى لمحاولات إسقاط الدولة وفشل المؤامرات التى سعت لإدخال البلاد فى نفق الفوضى وقدمت الشرطة المصرية نموذجا ناجحا فى التعامل مع الإرهاب والتطرف، فضلا عن دورها فى الحفاظ على الأمن العام وحماية حقوق المواطنين.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر، بالتطورات الكبيرة التى شهدتها وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين نموذجا يحتذى به فى التطوير والرقمنة، مثل خدمات قطاع الأحوال المدنية، والمرور، والجوازات كما أشاد بتحول قطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية، وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان مشددا على أهمية الدور الحيوى الذى تقوم به وزارة الداخلية فى حماية أمن الوطن والمواطن، ما يعزز من استقرار مصر ويمهد الطريق نحو تحقيق أهدافها التنموية.