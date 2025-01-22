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ترامب يعلن استعداده لبيع تيك توك لإيلون ماسك

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ترامب يعلن استعداده لبيع تيك توك لإيلون ماسك

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه منفتح على شراء الملياردير إيلون ماسك تطبيق تيك توك للتواصل الاجتماعي إذا أراد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ذلك.


وأضاف عندما سئل عما إذا كان منفتحًا على شراء ماسك للتطبيق "سأكون كذلك إذا أراد شراءها".
وأردف "لقد التقيت بأصحاب تيك توك، الملاك الكبار. لذا، ما أفكر في قوله لشخص ما هو "اشتره وأعط نصفه للولايات المتحدة الأميركية".

وأوقف تطبيق المقاطع المصورة القصيرة الذي يستخدمه 170 مليون أميركي مؤقتاً عن العمل للمستخدمين قبل قليل من سريان قانون يوم الأحد يحتم على شركة بايت دانس الصينية المالكة للتطبيق بيعه.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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