شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: كلمة الرئيس السيسي تعكس تقدير الدولة لتضحيات وجهود رجال الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، والتى عكست تقدير الدولة لجهود الشرطة وتضحيات رجالها وما قدموه من عطاء بالغ للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وحمايته من المتربصين.



وأضاف "عابد"، أن تأكيد الرئيس السيسي فى كلمته أن رجال الشرطة لا يدخرون جهدًا في سبيل حماية الوطن، وأن الأمن والاستقرار هما الأساس لأي تنمية اقتصادية واجتماعية، يؤكد تقديره واعتزازه بدور رجال الشرطة الأبطال.



وأوضح النائب علاء عابد، أن كلمة الرئيس السيسى أكدت للجميع أن مصر لن تنسى تضحيات أبنائها من الشهداء الأبرار الذين ضحوا بارواحهم من أجل رفعة الوطن، وأن هذه الجهود العظيمة التى بذلوها خلصت الوطن من مؤامرة خبيثة لهدم الوطن.

وأكد "عابد"، أن رجال الشرطة البواسل دفعوا من أرواحهم ثمنا باهظا، فى واحدة من أعظم التضحيات فى تاريخ مصر الحديث، للحفاظ على الأرض والعرض ضد الاحتلال الإنجليزى الغاشم، وهو ما يؤكد أن تضحيات رجال الشرطة التاريخ خير شاهد عليها، لافتا إلى أن الرئيس أكد على التضحيات والجهود المبذولة من رجال الشرطة، وهو ما يلقى بمسئولية على المواطنين تتمثل فى ضرورة الحفاظ على مقدرات الوطن، وان الحفاظ على الوطن ومؤسساته مسؤولية تشاركية الجميع معني بها.

ووجه النائب علاء عابد ، التهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية ولكل رجال الشرطة المصرية الباسلة، لجهودهم الكبيرة فى حفظ الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين وتقديم أرواحهم فداء لتراب الوطن ، مؤكدا أن الأمن والأمن هما الطريق الوحيد للتنمية والاستقرار للمجتمعات.