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التحالف الوطنى.. وصول شاحنات مساعدات "أبو هشيمة الخير" معبر رفح لدعم أهالى غزة

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  • التحالف الوطنى.. وصول شاحنات مساعدات "أبو هشيمة الخير" معبر رفح لدعم أهالى غزة 1/6
  • التحالف الوطنى.. وصول شاحنات مساعدات "أبو هشيمة الخير" معبر رفح لدعم أهالى غزة 2/6
  • التحالف الوطنى.. وصول شاحنات مساعدات "أبو هشيمة الخير" معبر رفح لدعم أهالى غزة 3/6
  • التحالف الوطنى.. وصول شاحنات مساعدات "أبو هشيمة الخير" معبر رفح لدعم أهالى غزة 4/6
  • التحالف الوطنى.. وصول شاحنات مساعدات "أبو هشيمة الخير" معبر رفح لدعم أهالى غزة 5/6
  • التحالف الوطنى.. وصول شاحنات مساعدات "أبو هشيمة الخير" معبر رفح لدعم أهالى غزة 6/6

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الأربعاء، 22 يناير 2025 02:52 م

وصلت شاحنات مساعدات مؤسسة أبو هشيمة الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، إلى معبر رفح استعدادا لدخولها إلى قطاع غزة ضمن القافلة التاسعة لمبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

 

وصول شاحنات مساعدات أبو هشيمة الخير إلى معبر رفح 4
وصول شاحنات مساعدات أبو هشيمة الخير إلى معبر رفح

 

وصول شاحنات مساعدات أبو هشيمة الخير إلى معبر رفح 3
وصول شاحنات مساعدات أبو هشيمة الخير إلى معبر رفح

 

وصول شاحنات مساعدات أبو هشيمة الخير إلى معبر رفح 2
وصول شاحنات مساعدات أبو هشيمة الخير إلى معبر رفح

 

وصول شاحنات مساعدات أبو هشيمة الخير إلى معبر رفح 1
وصول شاحنات مساعدات أبو هشيمة الخير إلى معبر رفح

 

وصول شاحنات مساعدات أبو هشيمة الخير إلى معبر رفح
وصول شاحنات مساعدات أبو هشيمة الخير إلى معبر رفح

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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