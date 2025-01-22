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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى.. وصول شاحنات مساعدات "صناع الخير" إلى معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدرالأربعاء، 22 يناير 2025 02:17 م
وصول شاحنات مساعدات مؤسسة صناع الحياة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إلى معبر رفح استعدادا لدخولها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن القافلة التاسعة لمبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مسافة السكة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.
وصول شاحنات مساعدات صناع الخير إلى معبر رفح
التحالف الوطنى.. وصول شاحنات مساعدات صناع الخير إلى معبر رفح
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