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التحالف الوطنى.. وصول شاحنات مساعدات "صناع الخير" إلى معبر رفح

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  • التحالف الوطنى.. وصول شاحنات مساعدات "صناع الخير" إلى معبر رفح 1/3
  • التحالف الوطنى.. وصول شاحنات مساعدات "صناع الخير" إلى معبر رفح 2/3
  • التحالف الوطنى.. وصول شاحنات مساعدات "صناع الخير" إلى معبر رفح 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الأربعاء، 22 يناير 2025 02:17 م

وصول شاحنات مساعدات مؤسسة صناع الحياة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إلى معبر رفح استعدادا لدخولها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن القافلة التاسعة لمبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مسافة السكة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

 

 

وصول شاحنات مساعدات صناع الخير إلى معبر رفح
وصول شاحنات مساعدات صناع الخير إلى معبر رفح

 

التحالف الوطنى.. وصول شاحنات مساعدات صناع الخير إلى معبر رفح
التحالف الوطنى.. وصول شاحنات مساعدات صناع الخير إلى معبر رفح

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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