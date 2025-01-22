التحالف الوطنى.. وصول شاحنات مساعدات "صناع الخير" إلى معبر رفح

وصول شاحنات مساعدات مؤسسة صناع الحياة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إلى معبر رفح استعدادا لدخولها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن القافلة التاسعة لمبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مسافة السكة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

محمد يوسف

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