شكرا لقرائتكم خبر عن الجالى لـ"إكسترا": بوتين حريص على التشاور مع الرئيس السيسى..والتعاون مع روسيا مهم والان مع تفاصيل الخبر

استعرض الكاتب الصحفي محمد الجالى، مدير تحرير ”الخليج 365” تفاصيل الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس مع سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية، مشيرًا إلى إشادة المنظمة بإمكانيات مصر فى مجال الشحن والنقل البحرى.

وأكد "الجالى"- خلال لقاءه اليوم فى برنامج "الصحافة" الذى يبث على الهواء مباشرة عبر شاشة "إكسترا نيوز"- أن اللقاء شهد استعراض جهود مصر للتحول إلى مركز عالمى لإنتاج الهيدروجين الأخضر؛ كما كانت هناك إشادة بالطفرة التى حققتها مصر فى الخدمات بالموانئ البحرية خلال السنوات الماضية، والتى ساهمت فى تيسير حركة الملاحة العالمية ودعم سلاسل الإمداد العالمية بشكل فعال ومستدام.

و أشار "الجالى"، إلى التحديات الموجودة فى منطقة باب المندب والبحر الأحمر، والتى كان لها تداعيات سلبية على حركة الملاحة بقناة السويس؛ مؤكدًا على أن هناك إرادة مصرية لحشد الجهود الدولية نحو استعادة الأمن والاستقرار فى هذه المنطقة فى ضوء أهميتها الكبيرة لطرق التجارة البحرية الدولية، بالتزامن مع نجاح الوساطة المصرية فى وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وتطرق "الجالى"، إلى تفاصيل الاتصال الهاتفى الذى تلقاه الرئيس السيسى من نظيره الروسى فلاديمير بوتين، مؤكدًا على أن الرئيس الروسى ينظر إلى الرئيس السيسى بتقدير كبير، وهو ما انعكس على تعزيز التعاون بين البلدين خلال السنوات الماضية، ومن ثم إقامة المشروعات المشتركة، مثل إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحطة الضبعة النووية.

كما أكد "الجالى"، على أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث شدد الرئيس السيسى على أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار فى عزة، وكذلك استعادة الاستقرار فى كل من سوريا وليبيا والسودان؛ إضافة إلى مناقشة التطورات فى لبنان، و الحرب الجارية فى أوكرانيا.