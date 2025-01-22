شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تطالب سرعة البت في إنشاء مدينة البرلس الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، طلب إحاطة مقدم من النائب يونس عبد الرازق، بشأن إنشاء مدينة البرلس الجديدة - بمحافظة كفر الشيخ على أن يكون نطاقها من نهاية المنطقة الصناعية بمطوبس، وحتى ميناء الصيد ببرج البرلس.

وقالت مها فهيم مدير الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إن المكان المذكور من الأماكن الغنية بالرمال السوداء، وأضاف النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة إلى أن هناك تضامن من قبل المحافظة في الأمر، وأن الفحص مبدأي ومن الممكن أن تكون هناك تفاصيل أدق، مطالبا حل عمراني، من خلال دراسة الأراضي وطبيعة التربية، والوقوف على احداثيات التربة.

وأوصت اللجنة بإعادة مناقشة الطلب بعد 15 يوما للوقوف على ما تم فيه من نتائج على أرض الواقع.