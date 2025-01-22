شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن محسب: ذكرى عيد الشرطة تُعيد للأذهان أهمية التلاحم بين مكونات الشعب والان مع تفاصيل الخبر

توجه الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالتهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة، مشيرا إلى أن الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة يعكس اعتزاز الوطن بالتضحيات الغالية لرجال الشرطة البواسل، الذي يضربون أروع الأمثلة في الشجاعة والوطنية، دفاعاً عن أمن واستقرار هذا الوطن.

وقال "محسب"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في كلمته، إن الدولة المصرية لن تنسي تضحيات الشهداء، وستقدم كل الدعم لهم، مشيرا إلى أن ما تتمتع به مصر اليوم من أمن واستقرار بفضل تضحيات الشهداء، داعيا الشعب المصري بالحفاظ على تماسكه في مواجهة التحديات وعدم التفريط في هذا الوطن الذي قدم من أجله الكثير من التضحيات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم اختيار هذا التاريخ تحديدا تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952، والتي شهدت مقاومة باسلة من رجال الشرطة المصرية ضد الاحتلال البريطاني على الرغم من قلة الإمكانيات، لذلك أصبح هذا اليوم رمزا للتضحية والفداء، لافتا إلى أن قراءة التاريخ باتت ضرورة من أجل استلهام الدروس التي تمكنا من التعامل مع التحديات الراهنة، وعلى رأسها تعزيز روح التضحية من أجل الوطن حيث أكدت معركة الإسماعيلية أن الدفاع عن الوطن لا يتطلب حسابات مادية أو موازين قوى، بل يحتاج إلى الإيمان بالقضية والشجاعة في مواجهة أي معتد.

وأكد النائب أيمن محسب، على أن موقعة الإسماعيلية تُعيد للأذهان أهمية تعزيز التعاون والتكامل مكونات الشعب المصري وبشكل خاص بين الشعب والشرطة في مواجهة أعداء الوطن، حيث تمكنت الشرطة مع الشعب المصري من مواجهة الاحتلال البريطاني، الأمر الذي يعكس أهمية الوحدة الوطنية كسبيل لتحقيق النصر مهما كانت الصعوبات، مشدد على أن إصرار رجال الشرطة على الصمود حتى آخر رمق يعكس أن الإرادة القوية قادرة على الوقوف أمام أي تحدٍ، حتى لو بدت الظروف مستحيلة، واختتم:" معركة الإسماعيلية أصبحت رمزًا للكرامة والرفض للخضوع، ما يلهم الأجيال القادمة للدفاع عن حقوقهم ووطنهم."