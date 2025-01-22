شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للإعلام تهنئ وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

هنأت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلمانى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والشرطة المصرية بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لمعركة الإسماعيلية الخالدة ، كما تهنئ رجالها البواسل الذين هم عيون الوطن الساهرة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وقال المسلماني إن تلك الذكرى تجسد بطولات رجال الشرطة البواسل فى ملحمة عظيمة وصفحة ناصعة، سطروا خلالها أسمي آيات النضال الوطني ، فى مواجهة عدوان الخامس والعشرين من يناير سنة 1952،وتواصل الشرطة المصرية آداء واجبها المقدس ، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار .

كما وجه رئيس الهيئة تحية التقدير و العرفان لأسر الشهداء الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل حماية الوطن وأمان المواطنين.