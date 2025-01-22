شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: جماعات الشر لن تنجح فى نشر الشائعات ضد مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، أن الجماعة الإرهابية تستغل الأحداث الاقتصادية وتنشر أكاذيب وشائعات مستغلة الأوضاع التي يشهدها العالم أجمع وانعكست على كل الدول، مشيدا بما وصلت إليه الدولة المصرية من قوة جعلتها قادرة على التصدى لمثل هذه الموجة من الشائعات والأكاذيب، متابعا:" الدولة تمتلك مؤسسات قوية، تجعلها قادرة على مواجهة التحديات دون أن تتأثر بالشائعات".

ولفت القطامى، إلى أن الجماعة الإرهابية تطلق شائعات وأكاذيب شكل مستمر، مؤكدا أن وعى المصريين أفشل كل هذه المخططات التي تُحاك ضد مصلحة الوطن، لافتا إلى أن هذه الجماعة تستغل الأحداث الجارية لتنشر شائعات بعيدة كل البعد عن أرض الواقع، قائلا:" وفي ظل هذا كله نجد الدولة المصرية بكامل مؤسساتها تعمل على قلب رجل واحد لضمان الخروج من هذه الأزمة الخارجية".

وأشار القطامى، إلى أن أنه فى ظل هذا الكم من الشائعات والأكاذيب والتحديات سواء الداخلية أو الخارجية نجد الاقتصاد المصري لأول مرة منذ سنوات طويلة يحقق معدلات نمو، وذلك كله يؤكد تماسك مؤسسات الدولة لضمان الاستمرار في تنفيذ رؤية مصر 2030، وهو ما يتسبب في حالة غليان جماعات الشر التي تشيع كذبا شائعات أكاذيب طوال الوقت ومن ثم على هؤلاء أن يعلموا جيدا انهم لن ولم يفلحوا في النيل من عزيمة المصريين أو حتى تشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية.