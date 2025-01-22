شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الدولة المصرية نجحت فى وضع القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، إن مصر تبذل جهود مستمرة لدعم القضية الفلسطينية، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وفى نفس الوقت عدم تصفية القضية، ولا أحد ينكر دور الدولة المصرية في دعم ومساندة القضية الفلسطينية.

وتابع نويصر، قائلا: أن الدولة المصرية نجحت فى وضع القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية، والمسودة الأخيرة تستهدف فى المقام الأول حل القضايا العالقة التي عرقلت المفاوضات في السابق، مؤكدا أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تعطى أكبر اهتمام للقضية الفلسطينية، وأن مصر لن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الشعب الفلسطيني الشقيق فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية.

وأوضح نويصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من حذر من تصاعد وتيرة العنف في المنطقة، بالتزامن مع التحركات المصرية على كافة الأصعدة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع، وهو ما يؤكد ويعكس فى نفس الوقت حجم ومكانة القضية الفلسطينية لدى الشعب المصري بالكامل .

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الجهود المصرية طوال الوقت لوقف كامل لإطلاق النار تبدأها بهدنة، والتى من المتوقع ان تُطبق على مدار ثلاث مراحل تنتهي بوقف كامل لإطلاق النار فى قطاع غزة ووقف حرب الإبادة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية على مدار الشهور الأخيرة.