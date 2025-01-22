شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب كاليفورنيا.. عودة الرياح الخطيرة تهدد باندلاع حرائق جديدة والان نبدء بالتفاصيل

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وضع خطير للغاية

أوامر إخلاء لحريق لايلك

الدمام - شريف احمد - عادت الرياح الخطيرة إلى جنوب كاليفورنيا يوم الثلاثاء، في الوقت الذي اندلعت فيه حرائق الغابات، واندلاع اثنين من الحرائق الكبرى في منطقة لوس أنجلوس للأسبوع الثالث.في حين بدأ المسؤولون في اتخاذ الاستعدادات لحماية الأحياء المحترقة من تسرب الرماد السام منها، في ظل الأمطار المحتملة نهاية هذا الأسبوع.وحذر خبراء الأرصاد من أن الرياح قد تصل سرعتها إلى 113 كيلومترًا في الساعة على طول الساحل، و160 كيلومترًا في الساعة في الجبال والتلال خلال حالة الطقس الحارق.حذرت هيئة الأرصاد الوطنية من "وضع خطير للغاية" في مقاطعات لوس أنجلوس وفنتورا وسان دييجو بسبب انخفاض الرطوبة ورياح سانتا آنا القوية.وستخف الرياح لاحقًا خلال اليوم الأربعاء، لكن الأحوال العاصفة من المتوقع أن تستمر حتى الخميس.وقال ديفيد أكوينا، المتحدث باسم إدارة الغابات وحماية الحرائق في كاليفورنيا (كال فاير): "قلقنا هو الحريق التالي، الشرارة التالية التي تسببت في الحريق التالي".وأضاف أن القلق الآخر هو أن الحريقين الكبريين، حريق باليسيدز وحريق إيتون بالقرب من لوس أنجلوس، قد يكسران خطوط احتوائهما.وصدرت أوامر إخلاء لحريق لايلك في منطقة سان دييجو، الذي التهم ما لا يقل عن 80 فدانًا من الأعشاب الجافة، وكان يهدد المباني في منطقة بونسال صباح الثلاثاء، حسبما ذكرت كال فاير.في الوقت نفسه، تمكنت الفرق من وقف تقدم حريق بالا القريب.