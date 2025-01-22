شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سأفرض عقوبات على روسيا إذا رفض بوتين مفاوضات السلام والان نبدء بالتفاصيل

التغلب على الصين

إيقاف حرب روسيا وأوكرانيا

ترحيل المهاجرين

شراء تيك توك

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ولايته الثانية ستكون أفضل، وإنه سيفعل أشياء ستدهش الناس.جاء ذلك في كلمته عن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.وحسب قناة العربية، فقد قال ترامب: نريد أن نتغلب على الصين في الذكاء الاصطناعي، الولايات المتحدة تملك أكبر مشروع للذكاء الاصطناعي.وأعلن ترامب استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، قائلًا: ستكون هناك شركة مختصة في الذكاء الاصطناعي تسمى "STAR GATE" أصولها 500 مليار دولار.وأضاف: سنبدأ في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهذا يشمل بناء مراكز ضخمة للبيانات في أماكن متفرقة، وستوظف الكثير من الناس.وعن حرب روسيا وأوكرانيا، قال ترامب: حرب أوكرانيا ما كانت ستحدث لو كان لدينا رئيس فعال في البيت الأبيض، وسنفرض عقوبات على روسيا إذا رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المفاوضات بشأن أوكرانيا.وأشار إلى أنه سيبحث قضية إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، داعيًا الاتحاد الأوروبي تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.وقال: روسيا فقدت نحو 800 ألف جندي وأوكرانيا نحو 600 ألف جندي وعلى تلك الحرب أن تتوقف، وأبلغت الرئيس الصيني بأن يساعد في حل الأزمة الأوكرانية.وكرر ترامب تصميمه على ترحيل المهاجرين الذين وصفهم بالمجرمين، وقال: برنامج "تأشيرة H1" يتيح للأشخاص المؤهلين دخول البلاد.وأضاف: الاتحاد الأوروبي يستغلنا كثيرًا في التجارة، وقد نفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي.وتابع: الاتحاد الأوروبي سيشارك في التعريفات الجمركية، ونتحدث عن رسوم جمركية بنسبة 10% على الصين.ووصف ترامب العفو الذي أصدره بايدن عن بعض الشخصيات كان "سخيفًا".وعن تطبيق تيك توك، قال إنه يفكر في أن يطلب من شخص ما شراء تيك توك ومنح نصفه للولايات المتحدة، وقال سأدعم شراء إيلون ماسك لـ "تيك توك" إذا أراد ذلك.وبشأن حرائق غابات لوس أنجلوس، قال ترامب: الحرائق دمرت مساحات خضراء شاسعة وتسببت في تدمير كبير للتربة، وسنصدر أمرًا تنفيذيًا بشأن توفير المياه في كاليفورنيا.