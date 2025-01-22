مستودع كبتاجون يكشف إرث نظام الأسد

في خطوة جديدة لمكافحة إرث تجارة المخدرات الذي خلّفه النظام السوري السابق، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات السورية عن ضبط مستودع كبير لمخدر «الكبتاجون» في منطقة الصبورة بريف دمشق. وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بأن المستودع كان يحتوي كميات هائلة من المخدرات مخبأة بطرق احترافية.

وتشير التقارير إلى ارتباط هذا المستودع بماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي كان يُتهم باستخدام تجارة المخدرات وسيلة لتمويل النظام السابق، وجني مليارات الدولارات من ورائها.