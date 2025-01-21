علماء روس يبتكرون مستحضراً يسرع نمو محاصيل الحبوب

ابوظبي - سيف اليزيد - ابتكر علماء روس من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، وجامعة ياروسلافل التقنية، مستحضراً جديداً، ينظم ويسرع نمو محاصيل الحبوب، مما يبشر بزيادة كبيرة في الإنتاجية الزراعية.

وقال مصدر في المكتب الإعلامي لمعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، إن المستحضر الجديد يزيد النظير البنيوي للهرمون النباتي المبتكر من إنبات البذور والإنتاجية بمقدار 1.5 مرة، كما يسرع نُضْج النبات خلال 7 إلى 10 أيام، وفقاً لوكالة «تاس» للأنباء.

وأوضح المصدر أن المستحضر الجديد يعتمد على أملاح حمض السلفونيل بروبيونيك، التي تستخدم لأول مرة كأساس لهرمون نباتي، ولا توجد نظائر هيكلية للمستحضر المبتكر في السوق، مشيراً إلى أن نتائج الاختبار المختبرية أظهرت أنه آمن على البيئة والبشر، فيما كشفت الاختبارات الميدانية على القمح في مقاطعة ياروسلافل زيادة قصوى في وزن محصول كل هكتار بنسبة 8.4 - 12.9%، ما يعادل زيادة بنسبة 41 - 63% في المحصول.

وقال الباحث ميخائيل تيرنو من معهد الفيزياء، إن المستحضر المبتكر اختبر على بذور (الشوفان للعلف) في جامعة ياروسلافل التقنية، حيث ظهرت الجذور الأولى في غضون يوم واحد، مقارنة بثلاثة أيام للبذور المعالجة بـ «إبين»، وهو الهرمون النباتي الأكثر استخداماً، وخمسة أيام للبذور الموضوعة في الماء فقط.