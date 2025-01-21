شكرا لقرائتكم خبر عن صور | عاصفة شتوية نادرة.. الثلوج الكثيفة تضرب تكساس الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

تعليق الرحلات الجوية

الدمام - شريف احمد - ضربت عاصفة شتوية نادرة ولاية تكساس الأمريكية والساحل الشمالي الأمريكي لخليج المكسيك اليوم الثلاثاء ما تسبب في إغلاق الطرق السريعة والمطارات.كما أدت إلى إصدار أول تحذير من عاصفة ثلجية في جنوب شرق تكساس وجنوب غرب لويزيانا.ومن المتوقع أن تتناثر الثلوج الكثيفة والصقيع حول الجنوب العميق مع موجة من الهواء القطبي التي ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في معظم أنحاء شرق الولايات المتحدة إلى مستويات منخفضة جدا.وجرى إلغاء ما يقرب من ألفي رحلة طيران داخل الولايات المتحدة أو المغادرة إليها أو منها اليوم الثلاثاء، مع تأخر حوالي 10 آلاف رحلة أخرى، وفقا لموقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت أوير دوت كوم".وفي تكساس، أعلن كلا مطاري هيوستن عن تعليق العمليات الجوية اعتبارا من اليوم بسبب التوقعات بحالو الطقس الخطرة.