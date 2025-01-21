شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء جرينلاند لترامب: "لا نريد أن نكون أمريكيين" والان نبدء بالتفاصيل

وزير خارجية الدنمارك

ثروات جرينلاند

الدمام - شريف احمد - قال رئيس وزراء جرينلاند الثلاثاء "نحن من جرينلاند ولا نريد أن نكون أمريكيين"، وذلك غداة تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة بعد إعلان مطامعه بهذه المنطقة الدنماركية التي تتمتع بحكم ذاتي.وجدد ميوت إيغده خلال مؤتمر صحافي التأكيد أن "مصير جرينلاند يتقرر في جرينلاند" مع إقراره بأن الوضع "صعب".وبينما لم يتطرق ترامب إلى جرينلاند في خطاب تنصيبه الإثنين، سُئل عنها من قبل الصحافيين في المكتب البيضوي بعد ذلك.وأجاب "جرينلاند مكان رائع، ونحن بحاجة إليها للأمن الدولي"، وأضاف "أنا متأكد من أن الدنمارك ستقبل الفكرة، فهي تكلفهم الكثير من المال للحفاظ عليها".وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسن أنه لا ينبغي لأي دولة أن تكون قادرة على الحصول ببساطة على دولة أخرى.وقال لوك للصحافيين "بالطبع لا يمكن أن يكون لدينا نظام عالمي حيث يمكن للدول، إذا كانت كبيرة بما يكفي، بغض النظر عن اسمها، أن تحصل بنفسها فقط على ما تريد".والإثنين، أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن في منشور على إنستغرام إن أوروبا ستحتاج إلى "التحرك في واقع جديد" مع ترامب كرئيس.وتسعى سلطات جرينلاند إلى توسيع نطاق الحكم الذاتي في هذه المنطقة التي تعتمد كثيرا على المخصّصات المالية الآتية من كوبنهاغن.وتقطن 56 ألف نسمة جرينلاند التي تمتدّ على حوالى 2,2 مليون كيلومتر مربع وتبعد نحو 2500 كيلومتر عن برّ الدنمارك الرئيسي، وهي تتمتّع منذ العام 1979 بحكم ذاتي ولها علمها ولغتها وثقافتها ومؤسساتها ورئيس وزراء.وتثير الموارد الطبيعية التي تزخر بها، من نفط وغاز وذهب وألماس ويورانيوم وزنك ورصاص، مطامع الولايات المتحدة والصين وروسيا، لا سيّما في ظلّ الاحترار المناخي الذي يفسح مسالك بحرية جديدة في هذه الجزيرة المتجمّدة.