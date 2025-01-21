عاصفة ثلجية تضرب تكساس والساحل الشمالي للخليج

ابوظبي - سيف اليزيد - ضربت عاصفة شتوية نادرة ولاية تكساس الأميركية والساحل الشمالي الأميركي لخليج المكسيك، اليوم الثلاثاء، ما تسبب في إغلاق الطرق السريعة والمطارات وأدت إلى إصدار أول تحذير من عاصفة ثلجية في جنوب شرق تكساس وجنوب غرب لويزيانا. ومن المتوقع أن تتناثر الثلوج الكثيفة والصقيع حول الجنوب العميق مع موجة من الهواء القطبي التي ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في معظم أنحاء شرق الولايات المتحدة إلى مستويات منخفضة جداً.

وتم إلغاء ما يقرب من ألفي رحلة طيران داخل الولايات المتحدة أو المغادرة إليها أو منها اليوم الثلاثاء، مع تأخر حوالي 10 آلاف رحلة أخرى، وفقا لموقع تتبع الرحلات الجوية «فلايت أوير دوت كوم».

وفي تكساس، أعلن مطار هيوستن تعليق العمليات الجوية اعتباراً من اليوم بسبب التوقعات بحالة الطقس الخطرة.