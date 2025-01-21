شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يشارك بالآلاف من المساعدات الإنسانية فى القافلة التاسعة لإغاثة غزة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الجهود المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني والتضامن مع الأشقاء في غزة، أعلنت مؤسسة أبو هشيمة الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى عن مشاركتها الفعّالة فى القافلة الإغاثية التاسعة التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف تقديم مساعدات إنسانية وطبية عاجلة لقطاع غزة.

تحمل القافلة على متنها آلاف من المساعدات الإنسانية والطبية الضرورية التى تشمل الأدوية، والمواد الغذائية، والبطاطين، بالإضافة إلى مستلزمات طبية عاجلة، لتلبية احتياجات الأسر الفلسطينية المتضررة والمساهمة في التخفيف من معاناتهم.