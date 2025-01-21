شكرا لقرائتكم خبر عن صناع الخير تعلن وصول قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة لدعم أهالى القطاع والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن وصول قافلة ضخمة محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك لدعم الأشقاء في القطاع، وتخفيف معاناتهم في ظل الأزمة الإنسانية التي يعانون منها.

وبهذه المناسبة، صرحت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، قائلة: "هذه القافلة تأتي تتويجًا لجهود مشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتؤكد على عمق التضامن المصري مع الشعب الفلسطيني. ونحن فخورون بمشاركة مؤسسة صناع الخير في هذه القافلة، والتي تعكس دورها الريادي في العمل الخيري والإنساني".

أكدت مؤسسة صناع الخير للتنمية على التزامها بدعم القضية الفلسطينية وتقديم كل ما يلزم لتخفيف معاناة أهل غزة، مشيرة إلى أن هذه القافلة هي جزء من سلسلة من المبادرات التي تنفذها المؤسسة لدعم الأشقاء في غزة.



قوافل المساعدات