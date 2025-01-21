بعد تصريحات عن إيران.. ترامب يفاجأ الجميع بإقالة براين هوك

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: على الرغم من أن اسم براين هوك كان تردد قبل أشهر ضمن الحديث عن فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقبل، إلا أن الأخير أصدر أمراً بإقالته في اليوم الأول له بالبيت الأبيض.

إذ كشف ترامب في تغريدة له على تروث سوشيال، اليوم الثلاثاء، أنه أقال هوك من "مركز ويلسون".

إلا أنه لم يوضح بالتفصيل الأسباب، مكتفيا بالقول إن من أقالهم لا يتوافقون مع رؤية إدارته.

عمل في إدارته

علماً أن هوك كان المبعوث السابق لشؤون إيران في إدارة ترامب السابقة.

فيما رأى بعض المحللين أن السبب قد يعود إلى تكهن المبعوث الأميركي في مقابلات صحافية قبل أشهر، بأن يعود ترامب إلى سياسة الضغط القصوى على طهران. إذ شدد في نوفمبر الماضي على أن "ترامب سيعزل طهران دبلوماسياً ويضعفها اقتصادياً".

أتت تلك التصريحات حينها، بعدما رجحت مصادر أميركية مطلعة لـ "سي إن إن" بأن يلعب هوك دورًا مهمًا في تشكيل حكومة الرئيس الأميركي الجديدة.

وكان هوك حاول، حتى بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، إيجاد حل للبرنامج النووي الإيراني، لكنه استقال عام 2020 من منصبه، بعد فشل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع طهران.

يذكر أن ولاية ترامب الأولى في البيت الأبيض تجسدت بسياسة صارمة تجاه السلطات الإيرانية، تكللت بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية.

كما توعد لاحقاً خلال حملاته الانتخابية بعدم السماح لإيران بالحصول على السلاح النووي، وتعهد بإضعافها قدر الإمكان، وعدم السماح لها بالتحايل على العقوبات.