شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "القومى لحقوق الإنسان" يلتقى محافظ الدقهلية لمتابعة جهود التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

التقى وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة عبد الجواد أحمد، عضو المجلس، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمكتبه بديوان المحافظة، يأتى ذلك في إطار جهود المجلس القومي لمتابعة جهود الدولة في مجال التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي وحمايه البئية.

شارك فى اللقاء، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ واللواء أبو كريشة سكرتير عام المحافظه ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة ووكيلة مديرية التضامن الإجتماعى بالدقهلية والقيادات الدينية من الأوقاف والكنيسة.

وثمن محافظ الدقهلية جهود المجلس القومى لحقوق الإنسان في تعزيز واحترام حقوق الإنسان وخصوص تركيز جهودهم علي أولوية وعي المواطن بحقوقه وتمكينه منها باعتبار أن الإنسان هو أولوية اهتمام الدولة المصرية ممثله في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يؤكد في كافة توجيهاته ومبادرته علي أن المواطن هو الهدف الرئيسي في كافة المشروعات القومية والتنموية ومنها حياة كريمة ومائة مليون صحة وبداية.

وأضاف محافظ الدقهلية أن جهود الرئيس السيسي واضحة منذ مبادرته وإنشائه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتوجيه بوضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها.

واستعرض المحافظ جهود محافظة الدقهلية في مشروعات تنموية منها مشروع تطوير مدينه جمصة وكذا مشروع الاهتمام بنظافة الدقهلية وتحويل وتدوير القمامة في أكبر مشروع علي مستوي الجمهورية والاهتمام بمشروعات الأسرة المنتجة ومشروعات تشغيل الشباب وتبطين الترع وتطوير كورنيش النيل وإنشاء ممشى أهل المنصورة.

ومن جانبه، استعرض عبدالجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان"، جهود المجلس القومي في تحقيق أهداف التنمية بجميع صورها وأبعادها وفي مجال العدالة المناخية والحد من آثارها السيئة علي البيئة، مؤكدا أن الهدف من الزيارات التفقدية نفاذا لولاية واختصاص ودور المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجانه ومنها رصد وإبراز الجهود المبذولة علي نطاق محافظة الدقهلية في مجال المشروعات التنموية وحماية البئيه تمكينا لحق الانسان بلا تميز بالدقهلية من حقوقه والوعي بواجباته.