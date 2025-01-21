شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية النواب" تنظم زيارة ميدانية لمسجد عمرو بن العاص ومجمع الأديان بمصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

قامت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بزيارة ميدانية إلى مسجد عمرو بن العاص، والمعالم الدينية بمنطقة مصر القديمة، بمحافظة القاهرة.

وجاءت الزيارة بناء على قرار اللجنة في اجتماعها بتاريخ 14 من يناير 2025، بعد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة جيهان مصطفى بيومي بشأن إنشاء دار مناسبات بجامع عمرو بن العاص، منطقة مصر القديمة، بمحافظة القاهرة، والتأخير في بناء دار مناسبات بديلة عن تلك التى أزيلت، خدمة لأهالى المنطقة، ولتفقد أعمال التطوير الحضارى الذى تم بمنطقة عمرو بن العاص.

وتفقد وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب مسجد عمرو بن العاص، ومجمع الأديان في المنطقة، واستقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وفد اللجنة الدينية فور وصوله، وبعد ذلك رافق اللجنة في الزيارة أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المستشار أشرف نور الدين رئيس حى مصر القديمة، واللواء مدحت عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات القاهرة الفاطمية والإسلامية، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة.

ضم وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب كل من: الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، المستشار منصف نجيب سليمان، وكيل اللجنة، النائبة عبير نصار، النائبة دعاء سليمان، النائب محمد طارق، أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى النائبة جيهان البيومى مقدمه طلب الإحاطة.