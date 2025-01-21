شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة نقاشية لحزب الوعى: "قراءة فى المشهد السورى ودور مصر المحورى" والان مع تفاصيل الخبر

نظم حزب الوعي برئاسة الدكتور باسل عادل جلسة نقاشية تحت عنوان "قراءة في المشهد السوري ودور مصر المحوري"، بحضور نخبة من السياسيين والخبراء، أدار الجلسة حازم الملاح، الكاتب الصحفي وعضو الهيئة التأسيسية لحزب الوعي، تناولت الجلسة أبعاد الأزمة السورية وتأثيراتها الإقليمية والدولية، مع التركيز على الدور المصري المطلوب في حل هذه الأزمة.

أكد حازم خيرت، سفير مصر السابق لدى سوريا و تل أبيب أن سوريا تواجه صعوبة بالغة في إدارة شؤونها، واصفًا بشار الأسد بأنه مجرد واجهة تتحكم بها قوى خفية، وأشار إلى التركيبة الطائفية المعقدة لسوريا، التي كانت تعيش في انسجام قبل أن تتسبب سياسات الأسد الخاطئة في إشعال الخلافات، وأضاف أن غرور الأسد قاد إلى تحالفات دولية ضده، مثل تعاون أردوغان مع روسيا، مشددًا على أهمية أن تضطلع مصر بدور أكبر في الملف السوري لتحقيق التوازن الإقليمي.

بينما اعتبر أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب أن بشار الأسد ارتكب أخطاء تاريخية أضرت بالنظام السوري، مشيرًا إلى أن سوريا تظل دولة محورية في منظومة العمل العربي المشترك. وأوضح أن التخوف من مستقبل النظام السوري يرتبط بمحاولات دمج عناصر أجنبية في الجيش السوري. وأضاف أن الحكم في سوريا حاول استنساخ النموذج التونسي لعام 2011، مؤكدًا ضرورة أن تكون رؤية الحل مبنية على مرجعيات فكرية واضحة.

أما محمد عمر، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر فـ ربط بين ما يحدث في غزة وما يمكن أن يحدث في سوريا، موضحًا أن الدعم الأمريكي لإسرائيل يعطي مؤشرًا على الدور الأمريكي في إدارة المشهد السياسي السوري. وأكد أن الأجهزة الأمنية المصرية تتعاون مع سوريا بعيدًا عن الأضواء الإعلامية، معتبرًا أن الهدف الأساسي من تأجيج الأوضاع في سوريا وفلسطين هو إضعاف الجيش المصري.

وأشار محمد عمارة، أمين سر لجنة الشباب بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى وجود مخطط لفصل سوريا عن محيطها، عبر استخدام "الإرهاق الفكري" كسلاح ضد الشباب. وشدد على أهمية رفع مستوى الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة، الذين أصبحوا هدفًا لمحاولات التضليل. وأضاف أن مصر لن تكون كسوريا، لأنها لا تعاني من التطرف الطائفي.

كما سلط محمد مصطفى أبو شامة، الكاتب الصحفي ومدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار الضوء على التمويل الخليجي الضخم المستخدم لدعم المعارضة ضد نظام بشار الأسد، مشيرًا إلى أن الأزمة السورية متشعبة ومعقدة. واعتبر أن سوريا أصبحت في قبضة نظام ديني متطرف منذ لحظة هروب الأسد.

من جهة أخرى انتقد مصطفى صلاح، مدير بالمركز العربي للبحوث والاتصالات البطء في التحرك الدبلوماسي المصري تجاه الأزمة السورية، موضحًا أن تركيا تلعب دورًا أكبر في المشهد. وأضاف أن مفتاح الحل يكمن في كيفية التعامل مع الجانب الكردي، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الأدوار الإقليمية المختلفة.

بينما أكد عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن العلاقات الدولية في المستقبل ستشهد تغيرات جذرية، حيث ستختفي مفاهيم التحالفات التقليدية. وأوضح أن مصر تتجنب التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكنها تحتاج إلى أدوات أكثر تنوعًا للتعامل مع الأزمة السورية.



واختتم الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي ومؤسس ورئيس كتلة الحوار، الجلسة بالتأكيد على أن الدور التركي في الأزمة السورية يعكس رغبتها في إعادة إحياء الدولة العثمانية. وأشار إلى أن غياب الأسد رغم اختلافنا مع طريقه حكمه للسوريين خلق فراغًا سياسيًا وأمنيًا في سوريا، مما يجعلها عرضة لمخاطر داخلية وخارجية، واشار ان تنظيما اسلاميا مسلحا اصبح يمتلك دوله سوريا الان و هذا مصدر خطوره كبيره علي دول الجوار ، فضلا عن انه من الممكن ان تكون دوله مركز و مصدر لتصدير القوي الاسلاميه الراديكاليه لكل المنطقه ، فضلا عن التماهي المدهش لجماعه انصار الشام بقياده احمد الشرع من النظام الصهيوني في اسرائيل والسكوت عن تدمير مقدرات الجيش العربي السوري و الذي يعتبر تاريخيا الجيش الاول لمصر، وشدد على أهمية العمل الجماعي لإيجاد حلول مستدامة للأزمة.