تعيين أول عضو في حكومة ترامب.. من هو وزير الخارجية الجديد؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أكد مجلس الشيوخ الأميركي مساء الإثنين بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية، ليصبح بذلك أول عضو في حكومة الرئيس دونالد ترامب.

ويعد روبيو، السيناتور الجمهوري من فلوريدا، من بين أقل مرشحي ترامب إثارة للجدل، وكان التصويت لصالحه حاسما بنسبة 99 مقابل لا شيء.

ومن المتوقع أن يحظى اختيار آخر، وهو جون راتكليف كمدير لوكالة الاستخبارات المركزية، بتصويت سريع أيضا.

ومن المتوقع اتخاذ إجراءات بشأن مرشحين آخرين، بما في ذلك بيتر هيغسيث، وهو محارب سابق ومقدم برامج في قناة فوكس نيوز، لمنصب وزير الدفاع، في وقت لاحق من الأسبوع.

وقال السيناتور تشاك جراسلي من ولاية آيوا مع افتتاح الجلسة: "ماركو روبيو رجل ذكي للغاية وله فهم رائع للسياسة الخارجية الأميركية".

ويوصف روبيو، العضو في مجلس الشيوخ منذ عام 2011، بأنه "صقر تقليدي في السياسة الخارجية"، حسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إذ "بنى هويته السياسية حول دعم إطاحة الحكومات المتشددة، من أميركا اللاتينية إلى الشرق الأوسط إلى آسيا".

وفي الشأن الإسرائيلي، أعرب روبيو مرارا وتكرارا عن دعمه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولعمله العسكري ضد حماس في غزة وحزب الله في لبنان، واتهم إدارة الرئيس جو بايدن بـ"عدم بذل ما يكفي لدعم حليفها".

كما دان قرارات بعض الحلفاء الغربيين بتعليق أو تقييد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي، باعتبارها "تقوض قدرتها على الدفاع عن نفسها".

وبعد أن فرضت الخارجية الأميركية عقوبات في أغسطس على كيانات إسرائيلية قالت إنها متورطة في "عنف المستوطنين المتطرفين" في الضفة الغربية، قال روبيو إن الخارجية "تقوض حليفا أميركيا".

وبالنسبة لموقفه من إيران، يكنّ روبيو عداء شديدا لطهران، وسبق أن وصف "النظام الإيراني" بأنه "إرهابي".

وفي بيان صدر في الأول من أكتوبر الماضي، بعد أن أطلقت إيران وابلا من الصواريخ على إسرائيل، قال روبيو إنه يؤيد "حق إسرائيل في الرد بشكل غير متناسب لوقف هذا التهديد"، من دون تحديد ما قد يستلزمه ذلك، مضيفا أنه "من دون إيران لا توجد حماس. من دون إيران لا يوجد حزب الله".

وفي فبراير الماضي، قال روبيو إن "صعود محور بقيادة الصين وروسيا وإيران أعظم تهديد جيوسياسي للولايات المتحدة".