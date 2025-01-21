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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا حريق فندق "بولو" بتركيا إلى 66 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد ضحايا حريق فندق بمنتجع للتزلج في تركيا إلى 66 قتيلًا.
وكان مسؤولون قد قالوا إن حريقًا اندلع في فندق بمنتجع للتزلج بشمال غرب تركيا، مما أسفر عن مقتل العشرات.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إن الحريق اندلع الساعة 3,27 صباحا في الفندق الواقع في منتجع كارتالكايا للتزلج.
وأوضح محافظ ولاية بولو عبدالعزيز آيدن، أن ضحيتين لقيا مصرعهما بعد القفز من المبنى في حالة ذعر، لافتًا إلى أن الفندق كان يسكنه نحو 234 نزيلًا، وأن 30 شاحنة إطفاء و28 سيارة إسعاف تم إرسالها إلى الموقع.
أعربت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية تركيا، عن خالص تعازيها للجمهورية التركية في وفاة بعض الأشخاص نتيجة حريق اندلع في أحد المباني بمدينة بولو.
وعبرت السفارة عن تضامنها مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق إزاء هذا الحادث الأليم، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.
وكان مسؤولون قد قالوا إن حريقًا اندلع في فندق بمنتجع للتزلج بشمال غرب تركيا، مما أسفر عن مقتل العشرات.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إن الحريق اندلع الساعة 3,27 صباحا في الفندق الواقع في منتجع كارتالكايا للتزلج.
وأوضح محافظ ولاية بولو عبدالعزيز آيدن، أن ضحيتين لقيا مصرعهما بعد القفز من المبنى في حالة ذعر، لافتًا إلى أن الفندق كان يسكنه نحو 234 نزيلًا، وأن 30 شاحنة إطفاء و28 سيارة إسعاف تم إرسالها إلى الموقع.
تعزية من سفارة المملكة
أعربت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية تركيا، عن خالص تعازيها للجمهورية التركية في وفاة بعض الأشخاص نتيجة حريق اندلع في أحد المباني بمدينة بولو.
وعبرت السفارة عن تضامنها مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق إزاء هذا الحادث الأليم، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.