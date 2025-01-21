البيت الأبيض: ترامب يعتزم الانسحاب من «باريس للمناخ»

ابوظبي - سيف اليزيد - اوتاوا (وكالات)

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم الانسحاب مجدداً من اتفاقية باريس للمناخ، ووصف هذه الخطوة في بيان بأنها من أولويات ترامب.

في الأثناء، هنأ رئيس حكومة كندا جاستن ترودو الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد تنصيبه رئيساً، وقال له «نحن أقوياء أكثر عندما نعمل معاً»، مضيفاً «كندا والولايات المتحدة تقيمان الشراكة الاقتصادية الأكثر نجاحاً في العالم، وكل منهما هي الشريك التجاري الأول للآخر».

وهدّد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على المنتجات الكندية.