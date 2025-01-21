شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الدولة المصرية استعادت قوتها.. ولن تفلح الشائعات فى النيل منها والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية أصبحت تمتلك مؤسسات قوية، مؤسسات تجعلها قادرة على مواجهة التحديات دون أن تتأثر بعدد من الشائعات التي تطلقها الجماعة المأجورة بشكل يومي، إضافة لوعي المصريين الذي أفشل كل هذه المخططات التي تُحاك ضد مصلحة الوطن.

وأضاف النائب عمرو القطامي فى تصريحات له، أن الجماعة الإرهابية تستغل الأحداث الاقتصادية وتنشر أكاذيب وشائعات مستغلة الأوضاع التي يشهدها العالم اجمع وانعكست على كل الدول، إضافة لما تمر به المنطقة من توتر وصراع انعكس أيضا على اقتصاد دول المنطقة، وفي ظل هذا كله نجد الدولة المصرية بكامل مؤسساتها تعمل على قلب رجل واحد لضمان الخروج من هذه الأزمة الخارجية.

وتابع القطامي:" نجد الاقتصاد المصري لأول مرة َمنذ سنوات طويلة يحقق معدلات نمو، نشهد اهتمام غير مسبوق في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، التعليم، الطرق، منظومة النقل، القطاع الصناعي، الزراعة، الصحة، هناك عمل طوال الوقت لإعادة بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات، وهناك خطوات جادة تتم ملحوظة على أرض الواقع".

وأكد النائب عمرو القطامي، أن هذه التنمية وتماسك مؤسسات الدولة لضمان الاستمرار في تنفيذ رؤية مصر 2030 يتسبب في حالة غليان لجماعات الشر التي تشيع كذبا شائعات أكاذيب طوال الوقت ومن ثم على هؤلاء أن يعلموا جيدا أنهم لن ولم يفلحوا في النيل من عزيمة المصريين أو حتى تشويه صورة مؤسسات الوطن.