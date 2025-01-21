شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: توصيات الحوار الوطنى فى قطاع التعليم خارطة طريق للنهوض بالمنظومة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن المنظومة التعليمية تحظى باهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية، وهناك خطوات جادة للنهوض بها، والفترة الأخيرة شهدت تنفيذ عدد من مخرجات الحوار الوطني التي ساهمت ولا تزال في دعم المنظومة بصورة كبيرة.

وتابع هندي:" من التوصيات على سبيل المثال مشكلة الكثافة الطلابية، وعجز المعلمين، تطوير المناهج، إعادة النظر في اشتراطات بناء المدارس، مراعاة الطبيعة الجغرافية في عملية البناء والتوزيع، أهمية الانتقال من عملية الحفظ والتلقين لعملية الابتكار الإبداع، وأهمية ربط التعليم الفنى بسوق العمل، وذلك لأنه بمثل قاطرة التنمية الصناعة التي ترتقبها الدول في القطاع الصناعي على وجه التحديد".

وأشاد النائب عمرو هندي، بتنفيذ عدد من المدارس والجامعات التكنولوجية التي سيكون لها باع كبير في توفير كوادر مؤهلة الاندماج في سوق العمل، وفي نفس الوقت توفير عمالة ماهرة لتقود الثورة الصناعية التي تسعى الدولة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وأكد هندي، أن هذه التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني بمثابة خارطة طريق للنهوض بالمنظومة التعليمية، خاصة وأن الجلسات التي سبقت المخرجات شهدت كم من المناقشات غير عادية، مناقشات مستفيضة شارك فيها كل عناصر المنظومة التعليمية، والاحزاب والمجتمع المدني وكل ادلي بمقترحاته التي يتم تنفيذ جزء كبير منها في الوقت الحالي، ومنتظر تنفيذ باقي التوصيات خلال الفترة المقبلة.