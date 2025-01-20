شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد البدرى: وقف إطلاق النار فى غزة أثبت أن مصر الحصن الحصين للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبتت مجددًا أنها الحصن الحصين للقضية الفلسطينية، من خلال الجهود الكبيرة التي بذلتها لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن موقف مصر الثابت والتاريخي ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم هو رسالة واضحة لكل الأطراف الدولية بأن حقوق الشعب الفلسطيني خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأضاف البدري في تصريحات صحفية له اليوم إلى، أن هذه المواقف الوطنية تعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة التي تضع مصلحة الأمة فوق كل اعتبار، وتؤكد على عمق الانتماء القومي لمصر ودورها الريادي في المنطقة وأنها رمانة ميزان استقرار المنطقة.

وأوضح أن الدعم الإنساني والإغاثي الذي تقدمه مصر لغزة هو جزء من التزامها الأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات لن تتوقف، بل ستستمر مصر في قيادة جهود إعادة الإعمار، لتخفيف المعاناة عن سكان القطاع وتحقيق الاستقرار فيه.

وأشاد البدري برؤية القيادة السياسية المصرية التي تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن مصر ستظل دائمًا داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ومساندة له في كل المحافل الدولية، وستواصل العمل بكل السبل الممكنة لتحقيق السلام العادل والشامل بحل الدولتين والعودة لحدود يونيو ١٩٦٧.