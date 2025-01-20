وكان الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي استدعوا في 8 نوفمبر 2023 شقيق الرئيس، جيمس بايدن، البالغ من العمر 75 عاما، إلى جانب الابن الأكبر هانتر بايدن، البالغ من العمر 54 عاما، للتحقيق في "ارتكابهما مخالفات تتعلق بأعمال تجارية محلية ودولية للعائلة".
ويعد الرئيس الديموقراطي من أكثر الرؤساء الذين أصدروا قرارات بالعفو، والتي قوبل بعضها بانتقادات.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل دقائق من تنصيب ترمب.. بايدن يصدر أمرا بالعفو عن شقيقيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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