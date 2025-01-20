قبل دقائق من تنصيب ترمب.. بايدن يصدر أمرا بالعفو عن شقيقيه

أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، عفوا رئاسيا استباقيا عن شقيقيه جيمس وفرانسيس قبل دقائق من نهاية ولايته. وشمل العفو أيضا زوجة شقيقه جيمس، سارة جونز بايدن.

وكان الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي استدعوا في 8 نوفمبر 2023 شقيق الرئيس، جيمس بايدن، البالغ من العمر 75 عاما، إلى جانب الابن الأكبر هانتر بايدن، البالغ من العمر 54 عاما، للتحقيق في "ارتكابهما مخالفات تتعلق بأعمال تجارية محلية ودولية للعائلة".

ويعد الرئيس الديموقراطي من أكثر الرؤساء الذين أصدروا قرارات بالعفو، والتي قوبل بعضها بانتقادات.