بعدما أدى اليمين.. ترمب الرئيس 47 للولايات المتحدة

في مقر الكونجرس بالعاصمة واشنطن، أدى دونالد ترمب، اليوم الإثنين، اليمين رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. ويمثل التنصيب انتقال السلطة الرئاسية رسميا من إدارة الرئيس الديمقراطي بايدن إلى إدارة الرئيس الجمهوري ترامب، وبذلك، أصبح ترامب الرئيس الأمريكي الـ47.



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