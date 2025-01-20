شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي يعتزم الاستقالة والان نبدء بالتفاصيل

دونالد ترامب يؤدي اليمين الدستورية

جي دي فانس

الدمام - شريف احمد - صرح بول أباتي، نائب رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.أي) أنه يعتزم الاستقالة من منصبه.وكان من المتوقع أن يتولى "أباتي" منصب القائم بأعمال رئيس المكتب خلفا لكريستوفر راي.من جهة أخرى كان أدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمين الدستورية في الكابيتول رسميًا لبدء ولايته الثانية في البيت الأبيض.ويعود ترامب، للبيت الأبيض للمرة الثانية بعد توليه المنصب للمرة الأولى عام 2017 إثر فوزه على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.وبهذا أصبح دونالد ترامب، الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.كما أدى جي دي فانس نائب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، اليمين الدستورية.وكان ترامب اختار جي دي فانس لمنصب نائب الرئيس خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في مدينة ميلووكي.