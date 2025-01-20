شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الشيوخ توصى بتوفير الدعم المالى للمراكز البحثية فى قطاع الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، موضوع تفعيل دور مؤسسات البحث العلمي في قطاع الزراعة، وذلك بحضور رؤساء وممثلي مراكز البحوث.

وأكد النائب محمد السباعى، أهمية ملف البحث العلمي في قطاع الزراعة في تلك الفترة، التى تستهدف فيها البلاد زيادة حجم الإنتاج الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية الحالية.

وشهد الاجتماع استعراض الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، دور المركز في التنمية الزراعية والتوسع في استصلاح الأراضي.

وأوضح أن المشكلة الأساسية التى تواجههم ليست التمويل بقدر ما هى نقص الكوادر العلمية، في ظل عدم تعيين كوادر بحثية جديدة وهجرة الكوادر الحالية للخارج.

وبدوره قال الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومى للبحوث، إن المركز لديه 102 مشروع زراعى بتكلفة 70 مليون جنيه، وأنه نجح في استنباط أصناف وسلالات جديدة أكثر تحملا للملوحة وأكتر إنتاجية.

وأشار إلى نجاحهم في زراعة نبات شوك الجمل الذى يستخلص منه مادة تدخل في تصنيع 350 دواء، توفر ملايين الدولارات التى نستورد بها تلك المادة، وأكد أيضا أنهم يعانون من نفس الأزمة في نقص الكوادر العلمية.



وقال الدكتور محمود حزين عميد معهد البحوث الزراعية بالمركز القومى للبحوث، إن المعهد له دور قوى في المشروعات القومية مثل مشروع المليون ونصف فدان.



وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز، وكيل بحوث الأراضي والمياه، أن هدف مركز البحوث الزراعية هو تقليل الفجوة الغذائية من خلال التوسع الأفقي بالتنسيق مع مركز بحوث الصحراء و التوسع الرأسي باختيار النباتات المناسبة.

وأشار إلى دورهم في ترشيد مياه الرى وتوفير تكلفة تطوير نظم الرى من خلال برامج تمويل دولية، بالإضافة لدورهم في إعداد خريطة سمادية لكل الأراضي

واتفق أيضا في الحاجة إلى باحتثين صغار السن ليعملوا في المعامل، بالإضافة إلي الحاجة الي الدعم والتمويل.

فيما استعرض الدكتور أحمد مجدى جبر،ممثل أكاديمية البحث العلمي، دور الأكاديمية في الحملات القومية لتقليل استهلاك مياة الرى.

وفي ختام الاجتماع أوصت اللجنة بتوفير الدعم والكوادر العلمية للمراكز البحثية في قطاع الزراعة.